Суддя-колаборант в окупації отримала майже 1,4 млн грн зарплати від України - ЗМІ

Вища рада правосуддя звільнила суддю Генічеського районного суду Херсонської області Наталію Шарко, яку правоохоронці підозрюють у державній зраді за роботу на росіян в окупації. Колаборантка отримала майже 1,4 мільйона гривень зарплатні з українського бюджету﻿. Про це йдеться у матеріалі "Слідство.Інфо", повідомляє Ділова столиця.

Скаргу на суддю подала Харківська обласна прокуратура, яка підозрює жінку у співпраці з окупантами. Хоча юридично Шарко ще не визнали винною в державній зраді, ВРП може незалежно від цього оцінити, чи є у діях судді ознаки дисциплінарного порушення.

Першим доказом того, що Шарко співпрацює з росіянами, стало те, що вона залишилась на тимчасово окупованій території, коли інші її колеги виїхали. Також у ВРП підкреслюють, що суддя не заявляла про втручання у свою діяльність, не просила про переведення та не здійснює правосуддя з 24 лютого 2022 року.

Рада також дослідила відео, на якому 23 вересня 2023 року Шарко як "перша заступниця глави Генічеської військово-цивільної адміністрації" зі сцени виголошувала святкову промову, де звеличувала окупаційну "владу". На цьому відео жінку впізнали свідки.

Державна судова адміністрація на запит "Слідства.Інфо" повідомила, що Шарко перестали нараховувати зарплатню у квітні 2023 року, бо вона не з’являлась на роботі. До цього моменту від 24 лютого 2022 року суддя отримала з державного бюджету 1,38 мільйона гривень.

Правоохоронці розслідують можливий факт державної зради Наталії Шарко. За даними слідства, після захоплення Генічеська жінка залишилась у місті та погодилася працювати в окупованому "суді". Про це свідчать її "вироки" та "ухвали" щодо підсудних.

У 2023 році Шарко винесла рішення щодо тимчасового тримання під вартою викраденого українця. Це кримський татарин Ленур Халілов з Генічеського району, якого окупаційна влада обвинувачує нібито в організації незаконного збройного формування чи участі в ньому.

Крім цього, правоохоронці вважають, що Шарко працює заступницею голови в окупаційний "Генічеській військово-цивільній адміністрації".