Судья-коллаборант в оккупации получила почти 1,4 млн грн зарплаты от Украины - СМИ

Высший совет правосудия уволил судью Генического районного суда Херсонской области Наталью Шарко, которую правоохранители подозревают в государственной измене за работу на россиян в оккупации. Коллаборант получила почти 1,4 миллиона гривен зарплаты из украинского бюджета﻿. Об этом говорится в материале "Слідство.Інфо", сообщает Деловая столица.

Жалобу на судью подала Харьковская областная прокуратура, подозревающая женщину в сотрудничестве с оккупантами. Хотя юридически Шарко еще не признали виновной в государственной измене, ВСП может независимо от этого оценить, есть ли в действиях судьи признаки дисциплинарного нарушения.

Первым доказательством того, что Шарко сотрудничает с россиянами, стало то, что она осталась на временно оккупированной территории, когда другие ее коллеги уехали. Также в ВСП подчеркивают, что судья не заявляла о вмешательстве в свою деятельность, не просила о переводе и не осуществляет правосудие с 24 февраля 2022 года.

Рада также исследовала видео, на котором 23 сентября 2023 года Шарко как "первая заместительница главы Генической военно-гражданской администрации" со сцены произносила праздничную речь, где превозносила оккупационную "власть". На этом видео женщину опознали свидетели.

Государственная судебная администрация по запросу "Следствия.Инфо" сообщила, что Шарко перестали начислять зарплату в апреле 2023 года, потому что она не появлялась на работе. К этому моменту от 24 февраля 2022 года судья получила из государственного бюджета 1,38 миллиона гривен.

Правоохранители расследуют возможный факт государственной измены Натальи Шарко. По данным следствия, после захвата Геническа женщина осталась в городе и согласилась работать в оккупированном "суде". Об этом свидетельствуют ее "приговоры" и "решения" по поводу подсудимых.

В 2023 году Шарко вынесла решение о временном содержании под стражей похищенного украинца. Это крымский татарин Ленур Халилов из Генического района, которого оккупационная власть обвиняет якобы в организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем.

Кроме этого, правоохранители считают, что Шарко работает заместителем главы в оккупационной "Генической военно-гражданской администрации".