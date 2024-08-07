У Євросоюзі відреагували на бої у Курській області

Україна має законне право захищатись, у тому ж числі "завдаючи ударів по агресору на його території".﻿ З посиланням на речника Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано, пише Сергій Пишкін, Суспільне.

Коментуючи події у Курській області Російської Федерації Стано заявив, що Україна, згідно з міжнародним правом, "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

Зокрема він відзначив, що Європейський союз (ЄС) повністю підтримує законне право України на захист від російської агресії, а також зусилля країни в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності.