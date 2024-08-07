В Евросоюзе отреагировали на бои в Курской области

Украина имеет законное право защищаться, в том же числе "нанося удары по агрессору на его территории".﻿ Со ссылкой на спикера Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано, пишет Сергей Пышкин, Суспільне.

Комментируя события в Курской области Российской Федерации Стано заявил, что Украина, согласно международному праву, "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории".

В частности он отметил, что Европейский союз (ЕС) полностью поддерживает законное право Украины на защиту от российской агрессии, а также усилия страны в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.