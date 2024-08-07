Жителі зони активних бойових дій отримуватимуть компенсації за знищене житло

Мешканці в зоні активних бойових дій відтепер можуть отримувати компенсації за знищене житло по програмі єВідновлення.﻿﻿ Про це йдеться у заяві Мінінфраструктури, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що комісіям органів місцевого самоврядування в громадах, які знаходяться в зоні активних бойових дій, надано можливість розглядати заяви від громадян чиє житло було знищене через російську агресію.

"Після оновлення нормативної бази та функціоналу програми єВідновлення, в тих випадках, коли обстеження майна не створює загрози для життя та здоров’я членів комісії, вони можуть опрацьовувати заяви громадян та нараховувати компенсацію.

Компенсація може надаватись у вигляді житлового сертифікату або виплати для відбудови на власній земельній ділянці" , - повідомили в міністерстві.

Там також зауважили, що придбати житло чи збудувати нове громадяни можуть виключно на території, де немає активних бойових дій і яка не перебуває під тимчасовою окупацією.

А якщо під час оцінки стану житла, комісія визначить, що воно підлягає відновленню, складуть відповідний акт про обстеження, який внесуть в Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

В такому випадку, отримати кошти для відновлення цього житла можна буде лише після виключення громади з переліку таких, де тривають активні бойові дії.