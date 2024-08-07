У РФ бояться, що у боях під Курськом можуть бути задіяні F-16 - The Telegraph

Попри те, що у Росії заявляють про контроль над ситуацією у Курський області, у Москві бояться, що там можуть бути використані винищувачі F-16.﻿ З посиланням на The Telegraph, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, події у Курській області були раптовими для російського командування. Зокрема, це вторгнення виявилося однією з найбільших наземних атак на материкову частину Росії відтоді, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Ймовірно, ця операція готувалась заздалегідь. Адже Україна підтягнула до кордону системи протиповітряної оборони для захисту своїх сил.

Також серед росіян існує побоювання, що в бою можуть бути задіяні нещодавно придбані Києвом винищувачі F-16.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін призначив російського віце-прем'єр-міністра Дениса Мантурова куратором захисту Курської області. Окрім цього російські військові розлючено відреагували на нездатність міністерства оборони убезпечити Курськ.