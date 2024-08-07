В РФ боятся, что в боях под Курском могут быть задействованы F-16 - The Telegraph
Несмотря на то, что в России заявляют о контроле за ситуацией в Курской области, в Москве боятся, что там могут быть использованы истребители F-16. Со ссылкой на The Telegraph, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Как пишет издание, события в Курской области были внезапными для российского командования. В частности, это вторжение оказалось одной из самых больших наземных атак на материковую часть России с тех пор, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.
Вероятно, эта операция готовилась заранее. Ведь Украина подтянула к границе системы противовоздушной обороны для защиты своих сил.
Также среди россиян есть опасения, что в бою могут быть задействованы недавно приобретенные Киевом истребители F-16.
Позже российский диктатор Владимир Путин назначил российского вице-премьер-министра Дениса Мантурова куратором защиты Курской области. Кроме этого российские военные взбешенно отреагировали на неспособность министерства обороны обезопасить Курск.