Україна не повідомляла про операцію у Курську і вона не порушує політику США - Держдеп

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії.﻿﻿ Про це Міллер сказав на брифінгу, повідомляє Європейська правда.

Міллер підтвердив, що США не отримували попереджень про можливі операції на російській території, додавши, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного".

"Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм засоби та консультуємо їх. Але коли йдеться про щоденну тактику, коли йдеться про щоденні удари, іноді ми спілкуємося з ними, іноді – ні. І доречно їм самим ухвалювати відповідні рішення" , – зазначив він.

Речник Держдепу водночас ухильно відповів на питання, чи порушують дії нібито українських сил у Курську заборону США на удари американською зброєю по території Росії, підкреслюючи, що політика Вашингтона в цьому плані не змінилась.