Украина не сообщала об операции в Курске и она не нарушает политику США - Госдеп
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области России. Об этом Миллер сказал на брифинге, сообщает Европейская правда.
Миллер подтвердил, что США не получали предупреждений о возможных операциях на российской территории, добавив, что "в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного".
"Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им средства и консультируем их. Но когда речь идет о ежедневной тактике, когда речь идет о ежедневных ударах, иногда мы общаемся с ними, иногда – нет. И уместно им самим принимать соответствующие решения", – отметил он.
Представитель Госдепа в то же время уклончиво ответил на вопрос, нарушают ли действия якобы украинских сил в Курске запрет США на удары американским оружием по территории России, подчеркивая, что политика Вашингтона в этом плане не изменилась.
"Отвечу так. Ничего в нашей политике не изменилось, и теми действиями, которые они (украинцы. – Ред.) сейчас предпринимают, они нашу политику не нарушают", – сказал Миллер на брифинге.