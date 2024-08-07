Украина не сообщала об операции в Курске и она не нарушает политику США - Госдеп

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области России.﻿﻿ Об этом Миллер сказал на брифинге, сообщает Европейская правда.

Миллер подтвердил, что США не получали предупреждений о возможных операциях на российской территории, добавив, что "в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного".

"Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им средства и консультируем их. Но когда речь идет о ежедневной тактике, когда речь идет о ежедневных ударах, иногда мы общаемся с ними, иногда – нет. И уместно им самим принимать соответствующие решения" , – отметил он.

Представитель Госдепа в то же время уклончиво ответил на вопрос, нарушают ли действия якобы украинских сил в Курске запрет США на удары американским оружием по территории России, подчеркивая, что политика Вашингтона в этом плане не изменилась.