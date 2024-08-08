"Укроборонпром" вперше потрапив до топ-50 оборонних компаній світу

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, за рейтингом Defense News, "Укроборонпром" вперше увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній, повідомляє Українська правда.

"Рейтинг щороку складає Defense News. І якщо минулого року "Укроборонпром" посідав 65 місце, то зараз перестрибнув одразу 16 сходинок.

З сотні найбільших оборонних компаній світу саме "Укроборонпром" зростає найшвидше – його виручка за 2023 рік виросла на 72% до $2,2 млрд" , – повідомив Камишін.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацював перший проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall – цех з ремонту та виробництва бронетехніки.