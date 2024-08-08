"Укроборонпром" впервые попал в топ-50 оборонных компаний мира

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, по рейтингу Defense News, "Укроборонпром" впервые вошел в топ-50 всемирных оборонных компаний, сообщает Украинская правда.

"Рейтинг ежегодно составляет Defense News. И если в прошлом году "Укроборонпром" занимал 65 место, то сейчас перепрыгнул сразу 16 ступенек.

Из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно "Укроборонпром" растет быстрее всего - его выручка за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд" , – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине заработал первый проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall - цех по ремонту и производству бронетехники.