Байден сумнівається у мирній передачі влади у разі програшу Трампа

Президент США Джо Байден заявив, що "зовсім не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори у президентських перегонах.﻿ Про це Байден сказав в інтерв'ю CBS News, повідомляє Українська правда.

"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його серйозно. Він має це на увазі, коли каже: "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори" , – сказав президент США.

Видання зазначає, що це було перше інтерв'ю Байдена після оголошення про його вихід з президентських перегонів та підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс на висунення від Демократичної партії.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій у Вашингтоні під час оголошення результату виборів президента. У результаті цього загинули 5 людей. Джо Байден називав штурм Капітолія спробою державного перевороту в США.

На початку серпня 2023 року спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.

Адвокати експрезидента США стверджували, що той не підлягає кримінальній відповідальності, позаяк на нього поширюється "абсолютний імунітет" як голови виконавчої влади. Вони ж казали, що єдиним способом притягти Трампа до відповідальності був імпічмент, який провалився в останні дні президентства республіканця.