Байден сомневается в мирной передаче власти в случае проигрыша Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что "совсем не уверен" в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы в президентской гонке.﻿ Об этом Байден сказал в интервью CBS News, сообщает Украинская правда.

"Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет это в виду, когда говорит: "Если мы проиграем, будет кровопролитие, это будут украденные выборы" , – сказал президент США.

Детали: Издание отмечает, что это было первое интервью Байдена после объявления о его выходе из президентской гонки и поддержку вице-президента Камалы Харрис на выдвижение от Демократической партии.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий в Вашингтоне во время объявления результата выборов президента. В результате этого погибли 5 человека. Джо Байден называл штурм Капитолия попыткой государственного переворота в США.

В начале августа 2023 года спецпрокурор Министерства юстиции США предъявил Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, в частности заговор с целью введения в заблуждение и препятствование официальному расследованию.

Адвокаты экс-президента США утверждали, что тот не подлежит уголовной ответственности, поскольку на него распространяется "абсолютный иммунитет" как главы исполнительной власти. Они же говорили, что единственным способом привлечь Трампа к ответственности был импичмент, который провалился в последние дни президентства республиканца.