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Курс валют НБУ на 8 серпня

Курс валют НБУ на 8 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 8 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 серпня знизився на 5 коп до 40.9847 за 1 долар.

Євро подешевшав на 3 коп. до 44.7676 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 52.1612 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 52 коп. до 47.5378 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 2 коп. до 10.3709 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.984 700 --0.0534
EUR Євро 44.767 600 --0.0255
GBP Фунт стерлінгів 52.161 200 +0.0756
CHF Швейцарський франк 47.537 800 --0.5162
PLN Польський злотий 10.370 900 --0.0224

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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