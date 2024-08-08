Курс валют НБУ на 8 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 8 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 серпня знизився на 5 коп до 40.9847 за 1 долар.

Євро подешевшав на 3 коп. до 44.7676 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 52.1612 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 52 коп. до 47.5378 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 2 коп. до 10.3709 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.984 700 EUR Євро 44.767 600 GBP Фунт стерлінгів 52.161 200 CHF Швейцарський франк 47.537 800 PLN Польський злотий 10.370 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.