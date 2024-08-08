Курс валют НБУ на 8 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 8 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 7 серпня знизився на 5 коп до 40.9847 за 1 долар.
Євро подешевшав на 3 коп. до 44.7676 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 52.1612 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 52 коп. до 47.5378 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 2 коп. до 10.3709 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.984 700
|EUR
|Євро
|44.767 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.161 200
|CHF
|Швейцарський франк
|47.537 800
|PLN
|Польський злотий
|10.370 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.