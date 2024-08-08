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Курс валют НБУ на 8 августа

Курс валют НБУ на 8 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 8 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 августа, снизился на 5 коп до 40.9847 за 1 доллар.

Евро подешевел на 3 коп до 44.7676 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 52.1612 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 52 коп до 47.5378 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 2 коп до 10.3709 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.984700 --0.0534
EUR Евро 44.767600 --0.0255
GBP Фунт стерлингов 52.161200 +0.0756
CHF Швейцарский франк 47.537800 --0.5162
PLN Польский злотый 10.370900 --0.0224

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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