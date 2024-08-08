Курс валют НБУ на 8 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 8 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 августа, снизился на 5 коп до 40.9847 за 1 доллар.

Евро подешевел на 3 коп до 44.7676 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 52.1612 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 52 коп до 47.5378 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 2 коп до 10.3709 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.984 700 EUR Евро 44.767 600 GBP Фунт стерлингов 52.161 200 CHF Швейцарский франк 47.537 800 PLN Польский злотый 10.370 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.