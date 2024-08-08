Курс валют НБУ на 8 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 8 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 7 августа, снизился на 5 коп до 40.9847 за 1 доллар.
Евро подешевел на 3 коп до 44.7676 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 52.1612 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 52 коп до 47.5378 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 2 коп до 10.3709 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.984700
|EUR
|Евро
|44.767600
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.161200
|CHF
|Швейцарский франк
|47.537800
|PLN
|Польский злотый
|10.370900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.