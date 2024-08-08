Медведєв погрожує "відплатою" у відповідь на події в Курській області

Заступник голови Ради федерації Дмитро Медведєв заявив, що після атаки ЗСУ на Курську область Росії війна має набути "відкрито екстериторіального характеру", він також пригрозив "відплатою", додавши, що Росія зупиниться, тільки тоді, коли вважатиме за потрібне, повідомляє Українська правда.

"Причини і цілі терористичної операції укронацистів у Курській області вже детально і об'єктивно відображені в аналітиці. Необхідно винести серйозний урок з того, що сталося, і виконати те, що НГШ В. Герасимов пообіцяв верховному головнокомандувачу – нещадно розгромити і знищити ворога.

З цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру. Це вже не просто операція з повернення наших офіційних територій і покарання нацистів. Можна і потрібно йти на землі поки що існуючої України. До Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська, до Миколаєва. До Києва і далі" , – написав російський посадовець.

Медведєв заявив, що нібито дії України в Курській області РФ тепер "повинні зняти з цієї теми (російської окупації українських територій – ред.) будь-які табу" і що нібито тепер про це "можна і потрібно говорити відкрито, без сорому і дипломатичних реверансів".

Він також у своїй традиційно-хамській манері почав погрожувати Україні і її партнерам "відплатою".

"Нехай це усвідомлюють усі, включно з англійськими виродками: ми зупинимося тільки тоді, коли вважатимемо для себе це прийнятним і вигідним" , – заявив Медведєв.

Передісторія: