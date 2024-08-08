Медведєв погрожує "відплатою" у відповідь на події в Курській області
Заступник голови Ради федерації Дмитро Медведєв заявив, що після атаки ЗСУ на Курську область Росії війна має набути "відкрито екстериторіального характеру", він також пригрозив "відплатою", додавши, що Росія зупиниться, тільки тоді, коли вважатиме за потрібне, повідомляє Українська правда.
"Причини і цілі терористичної операції укронацистів у Курській області вже детально і об'єктивно відображені в аналітиці. Необхідно винести серйозний урок з того, що сталося, і виконати те, що НГШ В. Герасимов пообіцяв верховному головнокомандувачу – нещадно розгромити і знищити ворога.
З цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру. Це вже не просто операція з повернення наших офіційних територій і покарання нацистів. Можна і потрібно йти на землі поки що існуючої України. До Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська, до Миколаєва. До Києва і далі", – написав російський посадовець.
Медведєв заявив, що нібито дії України в Курській області РФ тепер "повинні зняти з цієї теми (російської окупації українських територій – ред.) будь-які табу" і що нібито тепер про це "можна і потрібно говорити відкрито, без сорому і дипломатичних реверансів".
Він також у своїй традиційно-хамській манері почав погрожувати Україні і її партнерам "відплатою".
"Нехай це усвідомлюють усі, включно з англійськими виродками: ми зупинимося тільки тоді, коли вважатимемо для себе це прийнятним і вигідним", – заявив Медведєв.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
- Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії. Він додав, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного" і що українці "нашу політику не порушують".