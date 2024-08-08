Медведев угрожает "возмездием" в ответ на события в Курской области

Зампред Совета федерации Дмитрий Медведев заявил, что после атаки ВСУ на Курскую область война должна приобрести "открыто экстерриториальный характер", он также пригрозил "возмездием" добавил, что Россия остановится, только когда посчитает это нужным.﻿﻿, сообщает Украинская правда.

"Причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. Необходимо извлечь серьезный урок из случившегося и исполнить то, что НГШ В. Герасимов пообещал верховному главнокомандующему – беспощадно разгромить и уничтожить врага.

С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше" , – написал российский чиновник.

Медведев заявил, что якобы действия Украины в Курской области РФ теперь "должны снять с этой темы (российской оккупации украинских территорий – ред.) любые табу" и что якобы теперь об этом "можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансово".

Он также в своей традиционно-хамской манере начал угрожать Украине и ее партнерам "возмездием".

"Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным" , – заявил Медведев.

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