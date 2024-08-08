ППО вночі знищила дві ракети та чотири "Шахеди" – Повітряні сили
У ніч на 8 серпня Росія атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками типу Shahed. Сили ППО збили дві ракети та чотири "Шахеди".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Харківщині із Бєлгородської області РФ, дві керовані авіаракети Х-59, які запустили з з повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотири ударні БпЛА типу Shahed із напрямку Єйськ (РФ).
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях", – йдеться в повідомленні.