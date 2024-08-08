ППО вночі знищила дві ракети та чотири "Шахеди" – Повітряні сили

У ніч на 8 серпня Росія атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками типу Shahed. Сили ППО збили дві ракети та чотири "Шахеди".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Харківщині із Бєлгородської області РФ, дві керовані авіаракети Х-59, які запустили з з повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотири ударні БпЛА типу Shahed із напрямку Єйськ (РФ).