ПВО ночью уничтожила две ракеты и четыре "Шахеда" – Воздушные силы

В ночь на 8 августа Россия атаковала Украину ракетами разных типов и беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО сбили две ракеты и четыре "Шахеда".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М" по Харьковщине из Белгородской области РФ, две управляемые авиаракеты Х-59, которые запустили из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и четыре ударных БпЛА типа Shahed по направлению Ейск (РФ).