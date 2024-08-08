ПВО ночью уничтожила две ракеты и четыре "Шахеда" – Воздушные силы
В ночь на 8 августа Россия атаковала Украину ракетами разных типов и беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО сбили две ракеты и четыре "Шахеда".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Всего россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М" по Харьковщине из Белгородской области РФ, две управляемые авиаракеты Х-59, которые запустили из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и четыре ударных БпЛА типа Shahed по направлению Ейск (РФ).
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЭБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 ударных БпЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях", – говорится в сообщении.