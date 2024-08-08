У Британії відбулися антирасистські протести після ультраправих заворушень

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці по всій Великій Британії в середу ввечері після повідомлень про те, що поліція очікує на ультраправі демонстрації в більш ніж 100 місцях, повідомляє Європейська правда.

Підприємства, ресторани та медичні центри закрилися раніше після попереджень від поліції, пов'язаних із тим, що у соціальних мережах з'явилися списки, які мали показати, де заплановані ультраправі акції.

Протягом останнього тижня Велику Британію сколихнули найсильніші заворушення за останні десять років, коли антиімміграційні протести переросли в насильство.

Однак у багатьох місцях, особливо у великих містах, тисячі протестувальників вийшли на вулиці в знак незгоди з ультраправими протестувальниками. Демонстранти були молодими і старими, різних рас. Одні несли антифашистські плакати, інші – бангладеські чи палестинські прапори або саморобні плакати. Інші закривали обличчя.

"Everyone should be united together - all as one."



Counter-protester Jake speaks to Sky's @danwnews about tonight’s anti-racism protest in Bristol.



When asked about the scenes over the past week he says: 'It's disgraceful. It needs to stop now'https://t.co/ogms0YFPLo pic.twitter.com/RBr4v56Whx — Sky News (@SkyNews) August 7, 2024

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив у неділю, що винуватці насильства "відповідатимуть за всією суворістю закону", і це послання підтримали начальники поліції. Поліція заарештувала понад 400 осіб, і деякі з них вже були засуджені і ув'язнені. Уряд сподівається, що ця явно жорстка реакція зупинить насильство.

Деякі ультраправі заходи все ж відбулися в середу, хоча більшість з них привернули увагу невеликої кількості людей і пройшли без значних інцидентів.

"There are people all over the place coming together and showing that this is a city united."



Anti-racism protester AJ speaks to @danwnews in Bristol and says the city has sent a 'very clear' message to the far-right. https://t.co/K8XAHp8BNu



???? Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/7un2WbPkLP — Sky News (@SkyNews) August 7, 2024

У Портсмуті, військово-морському місті на південному узбережжі Англії, до 200 антиімміграційних демонстрантів зібралися на найбільшу ультраправу демонстрацію вечора. Sky News повідомив, що поліція була змушена втрутитися, щоб захистити групу від контрдемонстрантів.

The Telegraph повідомила, що ультраправі протестувальники були посаджені в поліцейський фургон для їхньої ж безпеки в Брайтоні, оскільки контрпротестувальники вигукували "ганьба".

Незадовго до 21:00 за місцевим часом міністр внутрішніх справ Іветт Купер написала в соціальній мережі X (Twitter): "Дякую всім поліцейським, які працюють сьогодні ввечері, щоб захистити і підтримати місцеві громади" .

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.

Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.