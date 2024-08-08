В Британии состоялись антирасистские протесты после ультраправых беспорядков

Тысячи протестующих вышли на улицы по всей Великобритании в среду вечером после сообщений о том, что полиция ожидает ультраправых демонстраций более чем в сотне мест, сообщает Европейская правда.

Предприятия, рестораны и медицинские центры закрылись раньше после предупреждений от полиции, связанных с тем, что в социальных сетях появились списки, которые должны были показать, где запланированы ультраправые акции.

В течение последней недели Великобританию всколыхнули сильнейшие беспорядки за последние десять лет, когда антииммиграционные протесты переросли в насилие.

Однако во многих местах, особенно в крупных городах, тысячи протестующих вышли на улицы в знак несогласия с ультраправыми протестующими. Демонстранты были разного возраста и разных рас. Одни несли антифашистские плакаты, другие – бангладешские или палестинские флаги либо самодельные плакаты. Другие закрывали лица.

"Everyone should be united together - all as one."



Counter-protester Jake speaks to Sky's @danwnews about tonight’s anti-racism protest in Bristol.



When asked about the scenes over the past week he says: 'It's disgraceful. It needs to stop now'https://t.co/ogms0YFPLo pic.twitter.com/RBr4v56Whx — Sky News (@SkyNews) August 7, 2024

Премьер-министр Кир Стармер заявил в воскресенье, что виновники насилия "будут отвечать по всей строгости закона", и это послание было поддержано начальниками полиции. Полиция арестовала более 400 человек, и некоторые из них уже были осуждены и заключены в тюрьму. Правительство надеется, что эта явно жесткая реакция остановит насилие.

Некоторые ультраправые мероприятия все же состоялись в среду, хотя большинство из них привлекли внимание небольшого количества людей и прошли без значительных инцидентов.

"There are people all over the place coming together and showing that this is a city united."



Anti-racism protester AJ speaks to @danwnews in Bristol and says the city has sent a 'very clear' message to the far-right. https://t.co/K8XAHp8BNu



???? Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/7un2WbPkLP — Sky News (@SkyNews) August 7, 2024

В Портсмуте, военно-морском городе на южном побережье Англии, до 200 антииммиграционных демонстрантов собрались на крупнейшую ультраправую демонстрацию вечера. Sky News сообщил, что полиция была вынуждена вмешаться, чтобы защитить группу от контрдемонстрантов.

The Telegraph сообщила, что ультраправые протестующие были посажены в полицейский фургон для их же безопасности в Брайтоне, поскольку контрпротестующие выкрикивали "позор".

Незадолго до 21:00 по местному времени министр внутренних дел Иветт Купер написала в социальной сети X (Twitter): "Спасибо всем полицейским, которые работают сегодня вечером, чтобы защитить и поддержать местные общины".

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого три девочки погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как проситель убежища и является мусульманином.

Раскрытие личности подростка, который на самом деле по происхождению из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.