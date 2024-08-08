Росіяни вдарили по підрозділу ДСНС у Нікополі: є пошкодження

Російські військові вранці 8 серпня ударили безпілотником по території підрозділу ДСНС у місті Нікополь на Дніпропетровщині, у результаті чого постраждали техніка і будівля пожежного депо, але минулося без жертв, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДСНС у Telegram.

"Нікополь: вранці російські війська прицільно завдали удару БпЛА по території підрозділу ДСНС. Внаслідок удару вибито вікна пожежного депо та пошкоджено техніку рятувальників".

У ДСНС підкреслили, що особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав.