Россияне ударили по подразделению ГСЧС в Никополе: есть повреждения

Российские военные утром 8 августа ударили беспилотником по территории подразделения ГСЧС в городе Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали техника и здание пожарного депо, но обошлось без жертв, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

"Никополь: утром российские войска прицельно нанесли удар БПЛА по территории подразделения ГСЧС. В результате удара выбиты окна пожарного депо и повреждена техника спасателей".

В ГСЧС подчеркнули, что личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал.