Затриману росіянами кримську татарку Умєрову планують "судити" у Москві

Кримська татарка, громадянка України Леніє Умерова, яку Росія звинувачує у шпигунстві, у листі повідомила, що росіяни планують судити її восени у Москві. ﻿﻿ Про це розповів брат Леніє Умерової Азіз, повідомляє Українська правда.

"Мені у справі замінили слідчого і нещодавно водили на знайомство. Нічого важливого, але каже, що основний суд орієнтовно буде восени. Також, що судитимуть мене в Москві, а не на Кавказі, але я не впевнена у цьому на 100%" , – написала Умєрова в листі рідним.

Нагадаємо, 4 грудня 2022 року російські силовики затримали 25-річну кримську татарку Леніє Умерову після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Її звинуватили в нібито порушенні правил режимної зони.

Лефортовський суд Москви заарештував Умерову за звинуваченням у шпигунстві.