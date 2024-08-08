Крымская татарка, которую РФ задержала якобы за шпионаж, написала письмо из российской тюрьмы

Крымская татарка, гражданка Украины Ление Умерова, которую Россия обвиняет в шпионаже, в письме сообщила, что россияне планируют судить ее осенью в Москве.﻿﻿ Об этом рассказал брат Ление Умеровой Азиз, сообщает Украинская правда.

"Мне по делу за ﻿﻿ менили следователя и недавно водили на знакомство. Ничего важного, но говорит, что основной суд ориентировочно будет осенью. Также, что судить меня будут в Москве, а не на Кавказе, но я не уверена в этом на 100%" , – написала Умерова в письме к родным.

Напомним, 4 декабря 2022 года российские силовики задержали 25-летнюю крымскую татарку Ление Умерову после пересечения грузино-российской границы, когда она пыталась вернуться во временно оккупированный Крым для ухода за онкобольным отцом. Ее обвинили в якобы нарушении правил режимной зоны.

Лефортовский суд Москвы арестовал Умерову по обвинению в шпионаже.