Камала Гарріс зібрала 36 млн доларів після оголошення кандидата у віцепрезиденти

Після того як губернатор Міннесоти Тім Уолз приєднався до передвиборчої команди Камали Гарріс як кандидат у віцепрезиденти, її кампанія змогла залучити 36 млн доларів за 24 години, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Hill.

Представники передвиборчого штабу Гарріс заявили, що цей день став найкращим за час збору коштів у циклі. Вони також відзначили ентузіазм серед демократів щодо вибору кандидата у віцепрезиденти.

Видання нагадує, що після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів, Камала Гарріс стала офіційною кандидаткою у президенти від демократів. Відомо, що її компанія змогла зібрати понад 200 млн доларів за тиждень.

Що передувало

Як повiдомлялось, 6 серпня Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Уолза кандидатом у віце-президенти, відзначивши його послужний список та біографію.

Тім Уолз став губернатором штату у 2018 році. За цей час він впровадив програму надання безкоштовного харчування у школах, а також розширив оплачувані відпустки.