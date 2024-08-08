Камала Харрис собрала 36 млн долларов после объявления кандидата в вице-президенты

После того как губернатор Миннесоты Тим Уолз присоединился к предвыборной команде Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты, ее кампания смогла привлечь 36 млн долларов за 24 часа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Hill.

Представители предвыборного штаба Харрис заявили, что этот день стал лучшим за время сбора средств в цикле. Они также отметили энтузиазм среди демократов по выбору кандидата в вице-президенты.

Издание напоминает, что после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, Камала Харрис стала официальной кандидаткой в президенты от демократов. Известно, что ее компания смогла собрать более 200 млн долларов за неделю.

Что предшествовало

Как сообщалось, 6 августа Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза кандидатом в вице-президенты, отметив его послужной список и биографию.

Тим Уолз стал губернатором штата в 2018 году. За это время он ввел программу предоставления бесплатного питания в школах, а также расширил оплачиваемые отпуска.