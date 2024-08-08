Нафта продовжує дорожчати після активного підйому напередодні

Котирування нафти помірно зростають вранці у четвер після активного підйому на день ​​раніше, викликаного даними про скорочення запасів нафти в США, повідомляє Enkorr.

На 8:04 за київським часом жовтневі ф'ючерси на Brent дорожчали на $0,08 (0,1%), до $78,41 за барель. У середу Brent здорожчала на $1,85 (2,4%), до $78,33 за барель.

Вересневі ф'ючерси на WTI на той час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,19 (0,25%), до $75,42 за барель. У середу контракт здорожчав на $2,03 (2,8%), до $75,23 за барель.

Запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 3,73 млн барелів. Зниження було зафіксовано за підсумками шостого тижня поспіль і перевищило прогноз опитаних аналітиків S&P Global Commodity Insights, який передбачав скорочення запасів нафти на 0,7 млн ​​барелів.

При цьому резерви бензину зросли на 1,34 млн барелів, дистилятів - на 949 тис. барелів. Експерти очікували скорочення на 2,4 млн і 0,7 млн ​​барелів відповідно.