Нефть продолжает дорожать после активного подъема накануне

Котировки нефти умеренно растут утром в четверг после активного подъема на день раньше, вызванного данными о сокращении запасов нефти в США, сообщает Enkorr.

К 8:04 по киевскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на $0,08 (0,1%), до $78,41 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,85 (2,4%), до $78,33 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к тому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,19 (0,25%), до $75,42 за баррель. В среду контракт подорожал на $2,03 (2,8%), до $75,23 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных аналитиков S&P Global Commodity Insights, который предполагал сокращение запасов нефти на 0,7 млн ​​баррелей.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов – на 949 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн и 0,7 млн ​​баррелей соответственно.