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"Шахеди" пошкодили олійний завод Kernel на заході України

"Шахеди" пошкодили олійний завод Kernel на заході України
Фото: ілюстративне, Lystopad

Найбільший олійноекстракційний завод Kernel на заході України отримав пошкодження і зупинився внаслідок атаки російських безпілотників. Про це компанія повідомила на Варшавській фондовій біржі, повідомляє ЛігаБізнес.

"Роботу об'єкта зупинено, а пожежу, що виникла через напад, загасили. Внаслідок атаки ніхто не постраждав", – повідомив Kernel.

Агрохолдинг оцінює розмір збитків.

У Kernel один ОЕЗ на заході України – Старокостянтинівський.

7 серпня голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін повідомив, що під час нічної повітряної тривоги в межах області знешкодили чотири російських "шахеди".

Через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.

  • Kernel – найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію Kernel експортує більш ніж у 80 країн світу. Земельний банк компанії становив майже 510 000 га. Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

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