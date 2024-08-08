"Шахеди" пошкодили олійний завод Kernel на заході України

Найбільший олійноекстракційний завод Kernel на заході України отримав пошкодження і зупинився внаслідок атаки російських безпілотників. Про це компанія повідомила на Варшавській фондовій біржі, повідомляє ЛігаБізнес.

"Роботу об'єкта зупинено, а пожежу, що виникла через напад, загасили. Внаслідок атаки ніхто не постраждав" , – повідомив Kernel.

Агрохолдинг оцінює розмір збитків.

У Kernel один ОЕЗ на заході України – Старокостянтинівський.

7 серпня голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін повідомив, що під час нічної повітряної тривоги в межах області знешкодили чотири російських "шахеди".

Через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.