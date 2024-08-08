"Шахеди" пошкодили олійний завод Kernel на заході України
Найбільший олійноекстракційний завод Kernel на заході України отримав пошкодження і зупинився внаслідок атаки російських безпілотників. Про це компанія повідомила на Варшавській фондовій біржі, повідомляє ЛігаБізнес.
"Роботу об'єкта зупинено, а пожежу, що виникла через напад, загасили. Внаслідок атаки ніхто не постраждав", – повідомив Kernel.
Агрохолдинг оцінює розмір збитків.
У Kernel один ОЕЗ на заході України – Старокостянтинівський.
7 серпня голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін повідомив, що під час нічної повітряної тривоги в межах області знешкодили чотири російських "шахеди".
Через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.
- Kernel – найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію Kernel експортує більш ніж у 80 країн світу. Земельний банк компанії становив майже 510 000 га. Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.