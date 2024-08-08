"Шахеды" повредили масличный завод Kernel на западе Украины

Крупнейший маслоэкстракционный завод Kernel на западе Украины получил повреждения и остановился в результате атаки российских беспилотников. Об этом компания сообщила на Варшавской фондовой бирже, сообщает Лига.Бизнес.

"Работа объекта остановлена, а пожар, возникший в результате нападения, был потушен. Вследствие атаки никто не пострадал" , — сообщил Kernel.

Агрохолдинг оценивает размер ущерба.

У Kernel один МЭЗ на западе Украины – Староконстантиновский.

7 августа глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что во время ночной воздушной тревоги в пределах области обезвредили четыре российских "шахеда".

Из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.