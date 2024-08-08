"Шахеды" повредили масличный завод Kernel на западе Украины
Крупнейший маслоэкстракционный завод Kernel на западе Украины получил повреждения и остановился в результате атаки российских беспилотников. Об этом компания сообщила на Варшавской фондовой бирже, сообщает Лига.Бизнес.
"Работа объекта остановлена, а пожар, возникший в результате нападения, был потушен. Вследствие атаки никто не пострадал", — сообщил Kernel.
Агрохолдинг оценивает размер ущерба.
У Kernel один МЭЗ на западе Украины – Староконстантиновский.
7 августа глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что во время ночной воздушной тревоги в пределах области обезвредили четыре российских "шахеда".
Из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.
- Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию Kernel экспортирует в более чем 80 стран мира. Земельный банк компании составлял около 510 000 га. Крупнейшим акционером Kernel через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский.