Apple Watch врятував життя чоловікові завдяки сповіщенням про пульс

Пітер Мур, мешканець Монесіто, Каліфорнія, розповів, що завдяки своєму Apple Watch дізнався про критичний стан свого серця. Про це повідомляє PhoneArena, повідомляє Ліга.net.

Колишній технічний директор Мур прямував до аеропорту, щоб зустріти доньку, коли відчув нездужання і вирішив зупинитися в Starbucks, щоб полегшити стан.

Невдовзі він отримав повідомлення від свого Apple Watch про низький пульс, що ніколи раніше не траплялося. Його пульс знизився до 32 ударів на хвилину, і годинник продовжував надсилати сповіщення. Тоді Мур зв'язався зі своєю дружиною, яка відвезла його до лікарні.

Лікарі встановили, що йому негайно потрібен кардіостимулятор. Доктор Омід Юсефіан, кардіолог із Sansum Clinic, зазначив, що Apple Watch відіграв важливу роль у порятунку життя Мура.

Після імплантації кардіостимулятора Мур почувається краще і ще більше цінує технології, які допомогли врятувати його життя.