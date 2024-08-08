Apple Watch спас жизнь мужчине благодаря уведомлениям о пульсе

Питер Мур, житель Монесито, Калифорния, рассказал, что благодаря своему Apple Watch узнал о критическом состоянии своего сердца, сообщает Лига.net.

Бывший технический директор Мур направлялся в аэропорт, чтобы встретить дочь, когда почувствовал недомогание и решил остановиться в Starbucks, чтобы облегчить состояние.

Вскоре он получил сообщение от своего Apple Watch о низком пульсе, никогда раньше не случавшемся. Его пульс снизился до 32 ударов в минуту, и часы продолжали отправлять уведомления. Тогда Мур связался со своей женой, отвезшей его в больницу.

Врачи установили, что ему немедленно нужен кардиостимулятор. Доктор Омид Юсефиан, кардиолог из Sansum Clinic, отметил, что Apple Watch сыграл немаловажную роль в спасении жизни Мура.

После имплантации кардиостимулятора Мур чувствует себя лучше и еще больше ценит технологии, которые помогли спасти его жизнь.