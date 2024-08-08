Зеленський: F-16 вже в українському небі. І їх буде ще більше

Україна отримає ще більше винищувачів F-16 від іноземних партнерів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Шлях до F-16. Закрити небо чи дати літаки Україна просила партнерів із першого дня повномасштабного російського вторгнення. Ми знали, що це можливо, що світ має для цього силу. Заради цієї мети ми об’єднали політичну, дипломатичну та військову роботу. Поступово, крок за кроком, нам вдалося досягти результату" , — заявив він.

"Літаки F-16 уже в українському небі. І їх буде ще більше!" — додав глава держави.

Як повiдомлялось, у Держдепі США заявили, що наявність в українського війська винищувачів F-16 не змінює позицію Сполучених Штатів стосовно ударів по Росії, подальші дозволи залежатимуть від ситуації на полі бою.