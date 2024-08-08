У липні в Україні зріс попит на вживані авто з-за кордону
Впродовж липня український автопарк поповнили 20 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 6%. Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 8%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть: дизельні – 23%; електромобілі – 19%; гібриди та авто з ГБО – по 5%.
Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 913 од.;
- Renault Megane - 836 од.;
- Skoda Octavia - 687 од.;
- Volkswagen Passat - 618 од.;
- Volkswagen Tiguan - 575 од.;
- Nissan Leaf - 529 од.;
- Audi Q5 - 506 од.;
- Nissan Rogue - 467 од.;
- Tesla Model 3 - 433 од.;
- Audi A4 - 429 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.