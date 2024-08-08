В июле в Украине вырос спрос на подержанные авто из-за границы
В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тысяч подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 6%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 8%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют: дизельные – 23%; электромобили – 19%; гибриды и авто с ГБО – по 5%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в июле на украинские номера, составляет 8,7 года.
В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:
- Volkswagen Golf – 913 ед.;
- Renault Megane – 836 ед.;
- Skoda Octavia – 687 ед.;
- Volkswagen Passat – 618 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 575 ед.;
- Nissan Leaf – 529 ед.;
- Audi Q5 – 506 ед.;
- Nissan Rogue – 467 ед.;
- Tesla Model 3 – 433 ед.;
- Audi A4 – 429 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 г.