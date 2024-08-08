Центр протидії дезінформації спростував фейк про замах на Умєрова

8 серпня у мережі почала ширитися інформація про ймовірний замах на міністра оборони Рустема Умєрова. Центр протидії дезінформації заявив – це фейк російської пропаганди, повідомляє Ліга.net.

У ЦПД зазначили: інформація про замах на Умєрова за допомогою вибухового пристрою – фейк, який поширюють російські пропагандисти.

Центр верифікував цю інформацію у Міноборони.