Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о покушении на Умерова

8 августа в сети начала распространяться информация о вероятном покушении на министра обороны Рустема Умерова. Центр противодействия дезинформации заявил – это фейк российской пропаганды, сообщает Лига.net.

В ЦПД отметили: информация о покушении с помощью взрывного устройства Умерова – фейк, который распространяют российские пропагандисты.

Центр верифицировал эту информацию в Минобороны.