Підозрюваний у виправдовуванні війни депутат від "ОПЗЖ" намагався втекти з України

На Закарпатті під час спроби незаконного перетину кордону зі Словаччиною затримали депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ", якому вже оголошували підозру у виправдовування воєнних злочинів Росії та заперечення збройної агресії проти України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє управління СБУ в Черкаській області.

"У результаті комплексних заходів під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ"".

Зазначається, що в березні 2024 року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення фігурант публічно підтримував політику Кремля. Поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в країні серед власного оточення. Ділився в листуваннях відеороликами, рілсами й меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО.

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний вийшов на звʼязок з колишнім народним депутатом України від заборонної "Партії регіонів" Володимиром Олійником, який наразі переховується від правосуддя в Росії.

Під час листування з колишнім "регіоналом" затриманий надсилав дезінформацію про Сили безпеки та оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових.

Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. Після затримання суд посилив запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.