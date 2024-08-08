Подозреваемый в оправдании войны депутат от "ОПЗЖ" пытался сбежать из Украины

На Закарпатье при попытке незаконного пересечения границы со Словакией задержали депутата Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ", которому уже объявляли подозрение в оправдание военных преступлений России и отрицание вооруженной агрессии против Украины.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает управление СБУ в Черкасской области.

"В результате комплексных мероприятий при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией был задержан депутат Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ"".

Отмечается, что в марте 2024 года СБУ сообщила чиновнику о подозрении за оправдание военных преступлений РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины. По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения фигурант публично поддерживал политику Кремля. Распространял враждебные нарративы по общественно-политической ситуации в стране среди собственного окружения. Делился в переписках видеороликами, рилсами и месседжами открытой российской пропаганды и враждебных ИПСО.

Также правоохранители установили, что подозреваемый вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником, который сейчас скрывается от правосудия в России.

Во время переписки с бывшим "регионалом" задержанный посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных.

Находясь под ночным домашним арестом, он решил сбежать за границу. После задержания суд ужесточил меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.