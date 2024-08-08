Мерія Лісабона заплатить мільйон євро за розкриття інформації про антипутінських протестувальників

Адміністративний суд Лісабона постановив, що мерія португальської столиці повинна буде заплатити мільйон євро за розкриття даних про антипутінських демонстрантів у справі від 2021 року. Про це пише Euractiv, повідомляє Лівий берег.

У червні 2021 року мерія визнала, що передала посольству Росії в Лісабоні особисті дані трьох організаторів антикремлівської демонстрації, яку пізніше в Португалії назвали “Russiagate”.

Активісти, про яких йдеться, організовували демонстрацію біля російського посольства в Лісабоні на підтримку покійного політика Олексія Навального, якого заарештували в січні 2021 року після повернення до Росії.

Учасниками акції були троє громадян Португалії, двоє з яких мали подвійне громадянство Росії та були дисидентами путінського режиму. Вони стверджували, що міська рада Лісабона поставила під загрозу їхню безпеку та безпеку членів їхніх родин у Росії, оприлюднивши їхні дані.

Згідно з португальським законодавством, організатори таких протестів повинні надіслати свої особисті дані, включно з ім’ям, ідентифікаційним номером, адресою та номером телефону, до міської ради, яка потім надсилає ці дані до поліції та "компетентних органів". Очевидно, міська рада витлумачила правила так, що вона повинна була надіслати дані не лише португальській поліції, а й російському посольству в Лісабоні, де проходила акція протесту.

Через три роки адміністративний суд Лісабона зобов’язав муніципалітет сплатити штраф у розмірі 1 027 500 євро.