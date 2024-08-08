Мэрия Лиссабона заплатит миллион евро за раскрытие информации об антипутинских протестующих

Административный суд Лиссабона постановил, что мэрия португальской столицы должна будет заплатить миллион евро за раскрытие данных об антипутинских демонстрантах по делу от 2021 года. Об этом пишет Euractiv, сообщает Левый берег.

В июне 2021 года мэрия признала, что передала посольству России в Лиссабоне личные данные трех организаторов антикремлевской демонстрации, которую позже в Португалии назвали "Russiagate".

Активисты, о которых идет речь, организовывали демонстрацию у российского посольства в Лиссабоне в поддержку покойного политика Алексея Навального, арестованного в январе 2021 года по возвращении в Россию.

Участниками акции были три гражданина Португалии, двое из которых имели двойное гражданство России и были диссидентами путинского режима. Они утверждали, что городской совет Лиссабона поставил под угрозу их безопасность и безопасность членов их семей в России, обнародовав их данные.

Согласно португальскому законодательству, организаторы таких протестов должны прислать свои личные данные, включая имя, идентификационный номер, адрес и номер телефона, в городской совет, который затем направляет эти данные в полицию и "компетентные органы". Очевидно, городской совет истолковал правила так, что он должен был послать данные не только португальской полиции, но и российскому посольству в Лиссабоне, где проходила акция протеста.

Через три года административный суд Лиссабона обязал муниципалитет уплатить штраф в размере 1 027 500 евро.