Зеленський вніс на розгляд новий законопроект про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський знову вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті ВР.

Проєкт закону №11469 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" зареєстровано від 7 серпня.

У пояснювальній записці пишуть, що цілями та завданнями прийняття законопроєкту є актуалізація правового регулювання питань громадянства України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки та національних інтересів України.

Законопроєкт має на меті спростити набуття громадянства України та вдосконалення регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України або є одним із подружжя такої особи або є дитиною такої особи

У документі сказано, що ухвалення цього законопроєкту розширить можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства.

При цьому множинне громадянство не запроваджуватиметься щодо людей з російським громадянством або громадян держав, які не визнають територіальну цілісність та суверенітет України.

Водночас законом передбачено три підстави припинення громадянства України:

внаслідок виходу з громадянства України,

внаслідок втрати громадянства України,

за підставами, передбаченими міжнародними договорами України (статті 17–19).

Так, підставою для втрати громадянства України за статтею 19 є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, а для набуття громадянства іншої держави громадянин України повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.