Close button

Зеленський вніс на розгляд новий законопроект про множинне громадянство

Зеленський вніс на розгляд новий законопроект про множинне громадянство
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський знову вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті ВР.

Проєкт закону №11469 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" зареєстровано від 7 серпня.

У пояснювальній записці пишуть, що цілями та завданнями прийняття законопроєкту є актуалізація правового регулювання питань громадянства України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки та національних інтересів України.

Законопроєкт має на меті спростити набуття громадянства України та вдосконалення регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України або є одним із подружжя такої особи або є дитиною такої особи

У документі сказано, що ухвалення цього законопроєкту розширить можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства.

При цьому множинне громадянство не запроваджуватиметься щодо людей з російським громадянством або громадян держав, які не визнають територіальну цілісність та суверенітет України.

Водночас законом передбачено три підстави припинення громадянства України:

  • внаслідок виходу з громадянства України,
  • внаслідок втрати громадянства України,
  • за підставами, передбаченими міжнародними договорами України (статті 17–19).

Так, підставою для втрати громадянства України за статтею 19 є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, а для набуття громадянства іншої держави громадянин України повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Новини

Популярні теми форуму

analytics