Зеленский внес на рассмотрение новый законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский снова внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте ВР.

Проект закона №11469 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" зарегистрирован 7 августа.

В пояснительной записке пишут, что целями и задачами принятия законопроекта является актуализация правового регулирования вопросов гражданства Украины с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности и национальных интересов Украины.

Законопроект имеет целью упростить приобретение гражданства Украины и совершенствование регулирования правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или являются одним из супругов такого лица или являются ребенком такого лица

В документе сказано, что принятие этого законопроекта расширит возможности для приобретения украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев и людей без гражданства.

При этом множественное гражданство не будет вводиться в отношении людей с российским гражданством или граждан государств, которые не признают территориальную целостность и суверенитет Украины.

В то же время законом предусмотрены три основания прекращения гражданства Украины:

вследствие выхода из гражданства Украины,

вследствие утраты гражданства Украины,

по основаниям, предусмотренным международными договорами Украины (статьи 17-19).

Так, основанием для утраты гражданства Украины по статье 19 является добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия, а для приобретения гражданства другого государства гражданин Украины должен был обращаться с заявлением или ходатайством о таком приобретении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством государства, гражданство которого приобретено.