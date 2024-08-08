РосЗМІ показали "воєнкора", якого поранили у Курській області
Російські пропагандисти показали доставленого до Москви одного з найпопулярніших в РФ "воєнкорів" і співробітника "Всеросійської державної телерадіокомпанії" Євгена Поддубного, якого напередодні поранили у Курській області, де тривають бої, повідомляє Українська правда.
Про це передають "РИА Новости".
"Воєнкора" доправили до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського на гелікоптері.
Судячи з відео, поранений знаходиться у край важкому стані. У нього посічене та скривавлено лице, перебинтовані руки. Також закриті тулуб і ноги.
Лікарі під час транспортування повідомили, що "воєнкора" везуть до реанімації.
Нагадаємо: Перед цим депутат Держдуми Михайло Делягін, а також кілька Z-каналів повідомляли про загибель Поддубного. Згодом пропагандистське "РИА Новости" написало, що "воєнкор" поранений.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
- Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії. Він додав, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного" і що українці "нашу політику не порушують".