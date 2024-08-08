РосСМИ показали "военкора", которого ранили в Курской области

Российские пропагандисты показали доставленного в Москву одного из самых популярных в РФ "военкоров" и сотрудника "Всероссийской государственной телерадиокомпании" Евгения Поддубного, которого накануне ранили в Курской области, где идут бои, сообщает Украинская правда.

Об этом передают "РИА Новости".

"Военкора" доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского на вертолете.

Судя по видео, раненый находится в крайне тяжелом состоянии. У него посеченное и окровавленное лицо, перебинтованы руки. Также закрыты туловище и ноги.

Врачи во время транспортировки сообщили, что "военкора" везут в реанимацию.

Напомним: Перед этим депутат Госдумы Михаил Делягин, а также несколько Z-каналов сообщали о гибели Поддубного. Впоследствии пропагандистское "РИА Новости" написало, что "военкор" ранен.

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