В Австрії двоє юнаків планували теракт на концерті Тейлор Свіфт

Австрійські правоохоронці затримали двох юнаків за підозрою у плануванні терористичної атаки на масових заходах у Відні. Про це заявили у міністерстві внутрішніх справ Австрії, повідомляє Укрінформ.

"Вранці 7 серпня 2024 року 19-річний громадянин Австрії був заарештований у Терніці, а в другій половині дня ще один арешт був проведений у Відні. Обидва підозрювані радикалізувалися через інтернет та здійснювали конкретну підготовку до терористичної атаки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головний підозрюваний присягнув на вірність терористичній організації "Ісламська держава" в інтернеті, під час обшуку в його будинку було вилучено хімічні речовини.

Інформагентство АРА повідомляє, що затримані, вочевидь, планували атаку на майбутні концерти американської співачки Тейлор Свіфт у Відні, які мали пройти на стадіоні Ернста Гаппеля. Після затримань та виявленої загрози усі три концерти співачки скасовано.

За даними поліції, кілька тижнів тому головний підозрюваний завантажив на свій акаунт в інтернеті присягу на вірність нинішньому ватажку терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Обидва затриманих народилися в Австрії, батьки 19-річного хлопця мають коріння з Північної Македонії, мати 17-річного – австрійка.

За повідомленнями ЗМІ, інформація про підозрюваних надійшла австрійським правоохоронцям від американських спецслужб.

У поліції Австрії повідомили, що зараз ведеться розслідування щодо "невеликої групи" і воно поки що далеке від завершення.