В Австрии двое юношей планировали теракт на концерте Тейлор Свифт

Австрийские правоохранители задержали двух молодых людей по подозрению в планировании террористической атаки на массовых мероприятиях в Вене. Об этом заявили в министерстве внутренних дел Австрии, сообщает Укринформ.

"Утром 7 августа 2024 года 19-летний гражданин Австрии был арестован в Тернице, а во второй половине дня еще один арест был произведен в Вене. Оба подозреваемых радикализировались через интернет и осуществляли конкретную подготовку к террористической атаке" , - говорится в сообщении .

Отмечается, что главный подозреваемый присягнул на верность террористической организации "Исламское государство" в интернете, во время обыска в его доме были изъяты химические вещества.

Информагентство АРА сообщает, что задержанные, очевидно, планировали атаку на будущие концерты американской певицы Тейлор Свифт в Вене, которые должны были пройти на стадионе Эрнста Гаппеля. После задержаний и обнаруженной угрозы все три концерта певицы отменены.

По данным полиции, несколько недель назад главный подозреваемый загрузил на свой аккаунт в интернете присягу на верность нынешнему главарю террористической группировки "Исламское государство" (ИД).

Оба задержанных родились в Австрии, родители 19-летнего парня имеют корни из Северной Македонии, мать 17-летнего – австрийка.

По сообщениям СМИ, информация о подозреваемых поступила австрийским правоохранителям от американских спецслужб.

В полиции Австрии сообщили, что сейчас ведется расследование относительно "небольшой группы" и оно пока далеко от завершения.