В Австрии двое юношей планировали теракт на концерте Тейлор Свифт
Австрийские правоохранители задержали двух молодых людей по подозрению в планировании террористической атаки на массовых мероприятиях в Вене. Об этом заявили в министерстве внутренних дел Австрии, сообщает Укринформ.
"Утром 7 августа 2024 года 19-летний гражданин Австрии был арестован в Тернице, а во второй половине дня еще один арест был произведен в Вене. Оба подозреваемых радикализировались через интернет и осуществляли конкретную подготовку к террористической атаке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главный подозреваемый присягнул на верность террористической организации "Исламское государство" в интернете, во время обыска в его доме были изъяты химические вещества.
Информагентство АРА сообщает, что задержанные, очевидно, планировали атаку на будущие концерты американской певицы Тейлор Свифт в Вене, которые должны были пройти на стадионе Эрнста Гаппеля. После задержаний и обнаруженной угрозы все три концерта певицы отменены.
По данным полиции, несколько недель назад главный подозреваемый загрузил на свой аккаунт в интернете присягу на верность нынешнему главарю террористической группировки "Исламское государство" (ИД).
Оба задержанных родились в Австрии, родители 19-летнего парня имеют корни из Северной Македонии, мать 17-летнего – австрийка.
По сообщениям СМИ, информация о подозреваемых поступила австрийским правоохранителям от американских спецслужб.
В полиции Австрии сообщили, что сейчас ведется расследование относительно "небольшой группы" и оно пока далеко от завершения.