Зеленський провів зустріч з делегацією Палати представників Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Під час неї обговорювались ключові питання захисту нашої держави, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення президента України Володимира Зеленського у Telegram.

"Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну" , - зазначив Зеленський, зауваживши на всебічних намаганнях для якнайшвидшого досягнення миру.

Президент подякував за підтримку всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність так само, як в Україні.

Делегати подякували Зеленському за теплу зустріч, та за те, що президент України знайшов для них час, зауваживши, що прибувши минулої ночі у Київ, вони "відчули вибухи". На тлі цього представники США наголосили на правильності рішення щодо надання Україні пакету воєнної підтримки.

Допомога США Україні

Сполучені Штати Америки є одними з ключових західних союзників України в ході її протистояння у розв'язаній РФ війні. Влада США систематично надає військову та фінансову допомогу Україні.

Зокрема, навесні США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів.

Також нещодавно Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Дані кошти спрямують на зарплати та соціальні допомоги.