Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. В ходе нее обсуждались ключевые вопросы защиты нашего государства, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Говорили о защите нашего государства и наших ценностей от российского террора. Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну" , - отметил Зеленский, отметив всесторонние усилия для скорейшего достижения мира.

Президент поблагодарил за поддержку всех в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как в Украине.

Делегаты поблагодарили Зеленского за теплую встречу и за то, что президент Украины нашел для них время, заметив, что прибыв минувшей ночью в Киев, они "почувствовали взрывы". На фоне этого представители США отметили правильность решения о предоставлении Украине пакета военной поддержки.

Помощь США Украине

Соединенные Штаты Америки являются одними из ключевых западных союзников Украины в ходе ее противостояния в развязанной РФ войне. Власти США систематически оказывают военную и финансовую помощь Украине.

В частности, весной США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 миллиардов долларов.

Также недавно Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Данные средства будут направлены на зарплаты и социальные пособия.